Yandex N. V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи
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Нидерландская Yandex N.V. (YNV), которая является нынешней холдинговой компанией «Яндекса», подала заявление на делистинг своих акций с Мосбиржи. Пока торги продолжают штатно, сообщает «Интерфакс».
Дату делистинга площадка сообщит позже. Он станет одним из шагов в рамках сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов.
Акции будущей материнской компании «Яндекса» МКПАО «Яндекс» с 15 мая допустят к торгам на Мосбирже и СПБ Бирже.
Дату начала торгов пока не определили.
Новые владельцы «Яндекса» объявили условия обмена и выкупа акций. Обменять бумаги смогут те держатели, которые перевели акции из иностранного в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года. В этом случае предусмотрен внебиржевой обмен до 7,26 млн акций.