сегодня в 17:27

Yandex N. V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи

Нидерландская Yandex N.V. (YNV), которая является нынешней холдинговой компанией «Яндекса», подала заявление на делистинг своих акций с Мосбиржи. Пока торги продолжают штатно, сообщает «Интерфакс» .

Дату делистинга площадка сообщит позже. Он станет одним из шагов в рамках сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов.

Акции будущей материнской компании «Яндекса» МКПАО «Яндекс» с 15 мая допустят к торгам на Мосбирже и СПБ Бирже.

Дату начала торгов пока не определили.

Новые владельцы «Яндекса» объявили условия обмена и выкупа акций. Обменять бумаги смогут те держатели, которые перевели акции из иностранного в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года. В этом случае предусмотрен внебиржевой обмен до 7,26 млн акций.