Wildberries отреагировал на идею запретить пункты выдачи заказов в домах России

Объединенная компания Wildberries & Russ выразила несогласие с предложением закрыть пункты выдачи заказов (ПВЗ), расположенные на первых этажах жилых домов. По мнению представителей компании, такая инициатива может серьезно навредить экономике России, пишет NEWS.ru .

С инициативой запретить ПВЗ в жилых домах выступил сенатор Олег Голов. По мнению пресс-службы популярного в России маркетплейса, данный проект выглядит необдуманным и популистским. Компания подчеркнула, что реализация этой идеи приведет к крайне отрицательным последствиям для экономического сектора страны.

«Именно ПВЗ позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах страны. При закрытии ПВЗ исчезнет возможность покупать все необходимое», — заявили в пресс-службе Wildberries & Russ.

Компания также подчеркнула, что предложение сенатора может серьезно уменьшить число пунктов выдачи, так как большая их часть находится в собственности у малых предпринимателей, а не у крупных торговых платформ. По мнению экспертов, это негативно скажется на занятости населения, замедлит развитие регионов и снизит их экономические показатели.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы подтолкнули к развитию онлайн-торговлю в российских регионах.