Высшее образование в России резко подорожало: за год рост составил от 15 до 60%

Образовании в России летом текущего стало дороже на 15-60% по сравнению с 2024 годом. Таким образом, стоимость обучения в несколько раз выше официальной инфляции, заявил РИАМО финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

Эксперт пояснил, по какой причине рост цены на высшее образование кратно выше статистической официальной инфляции.

Во-первых, статистическая инфляция — это усредненный показатель. Например, цена на один товар выросла на 20%, на второй — на 15%, а на третий — снизилась. В среднем наблюдается рост цен на 10%.

Во-вторых, в России ощущается острый дефицит квалифицированных кадров, нехватка которых будет чувствоваться всё сильнее с каждым годом.

«Правительство выделяет всё большие суммы на обучение нужным экономике профессиям, резервируя всё большее количество бюджетных мест и улучшая качество подготовки. В эти профессии привлекают всё больше абитуриентов, проводя соответствующие пиар-компании. А уровень коммерческого обучения не может быть ниже бюджетного», — объясняет Родин.

В-третьих, растут зарплаты преподавателей, цены на услуги ЖКХ, общая стоимость подготовки студента.

В-четвёртых, вузам проще обучать бюджетников, гарантированно и предсказуемо получая оплату их подготовки из бюджета, поэтому количество коммерческих мест увеличивать большого смысла нет, а рассматриваемые профессии становятся всё популярнее. При росте спроса растёт и цена, объясняет эксперт.

«Все эти факторы в сумме влияют и на рост стоимости обучения востребованным профессиям на коммерческой основе», — резюмирует Родин.