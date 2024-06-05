Выскокотехнологичное химпроизводство запустят в Клину в ближайшие два года

Центр содействия строительству Московской области помог компании АСТК запустить проект по строительству нового производственного здания с административно-бытовым комплексом, где будут изготавливать уникальную высокотехнологичную химическую продукцию для производства зеркал и других высокотехнологичных импортозамещающих продуктов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Разрешение на строительство выдано Главгосстройнадзором региона. Площадь объекта составит 663 квадратных метра, в ходе реализации проекта застройщик построит новый производственный корпус и инженерные коммуникации. В цеху установят российское оборудование для налаживания химического производства — выпуска на 100% отечественных растворов для зеркальных и стекольных производств России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Запустить производство планируют уже в 2025 году. Объем инвестиций на строительство производственного корпуса и его оснащение составит 48 млн рублей. При этом, благодаря сопровождению в Центре содействия строительству, компании предоставлен земельный участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.