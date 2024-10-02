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ВТБ запретил оформлять более одной кредитной карты на клиента

ВТБ больше не будет оформлять более одной кредитной карты на клиента. Банк ввел временный запрет на данную услугу, сообщает РБК .

Представители ВТБ отметили, что данные меры связаны с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Банк решил снизить финансовую нагрузку для клиентов, не допуская тем самым их закредитованность.

С октября ВТБ временно будет оформлять только одну кредитную карту на одного клиента. Тех, кто уже пользуется более чем одной кредитной картой, изменения не коснутся.

Отмечается, что подобные меры предпримут и другие участники рынка.

Ранее ВТБ решил ускорить переход «Почта Банка» под свой контроль. Банк собирается потратить весь 2025 год на интеграционные мероприятия.