Впервые с 10 апреля курс доллара на Мосбирже падал ниже 93 рублей

Данные валютных торгов свидетельствуют, что впервые с 10 апреля доллар опускался ниже 93 рублей, снизившись на 0,84%, сообщает РИА Новости .

По данным на 15:48 по московскому времени, доллар составлял 92,99 рубля, но уже к 16:03 немного подрос. По итогу торгов, доллар зафиксировался на отметке 93,13 рубля.

Евро опустился на 0,58%, составив 99,38 рубля, китайский юань упал на 0,91%, достигнув уровня в 12,835 рубля. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,35% и оказался на уровне 3468,04 пункта.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард рассказал, к чему готовиться россиянам в 2024 году. По его словам, во второй половине года курс рубля начнет слабеть.

Мейнхард считает, что рубль будет слабеть из-за преград, которые есть в текущей экономике страны. Это связано не только с санкциями, которые разные страны ввели из-за СВО на Украине, но и в целом из-за структуры денежных потоков, сформированных между Россией и внешнеторговыми партнерами, начиная с конца февраля 2022 года.

При этом центральные банки США, Европы, России и Китая принимают какие-либо действия с оглядкой друг на друга, поэтому можно предположить, что во второй половине года денежно-кредитная политика будет однонаправленной.