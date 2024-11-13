Восемь клинских компаний получили из бюджета Подмосковья субсидии

В конкурсном отборе участвовали 14 компаний городского округа Клин. В основном это субъекты МСП, осуществляющие свою деятельность в сфере промышленности. По условиям программы на субсидию могли рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Бизнесмены могут компенсировать до 50% затрат на покупку и лизинг оборудования., сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Победителями конкурсного отбора стали компании: ООО «Полимерпласт», ООО «Гласс Сервис», ООО «Юнион Пэт», ООО «Крепость», ООО «Тел-Текс», ООО «Алюпром», ООО «Клиника», ООО «Кристалл».

Минимальная сумма поддержки составила 120 000 тысяч рублей, максимальная — 5 млн. рублей. Кстати, сумма субсидий для клинчан в этом году больше на 11 млн. рублей, чем в прошлом году. В 2023 году только два клинских предприятия воспользовались областной поддержкой на компенсацию затрат по модернизации оборудования.

Сейчас в г. о. Клин не менее 15 предприятий округа проводят модернизацию существующих производств. Она предусматривает обновление оборудования на более технологичное и производительное. Среди них: ООО «Резонит», ООО «Альпина Пласт», ООО «Клинский стекольный завод», ОАО «Геркулес, АО „АБ ИнБев Эфес“, ООО „ЧелныУпак“, АО „Паритет“, ООО „Клинский мебельный комбинат“ и другие.

В будущем они могут претендовать на субсидию промышленным предприятиям на приобретенное оборудование из бюджета Московской области, в размере до 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 20 млн. рублей на одного получателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.