Воробьев: в 2026 г в Кашире построят комплекс по переработке масленичных культур

Соглашение о сотрудничестве на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Рапстар» Олег Ивакаев, по нему в 2026 году в Кашире построят комплекс по переработке масленичных культур, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В следующем году в Кашире появится новый комплекс, где ежегодно смогут перерабатывать до 340 тыс. тонн масленичных культур: рапса и сои, а в перспективе — льна. Это первый подобный завод в Московской области», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в регионе много этих культур, но раньше собственной переработки не было. Власти области видят в этом серьезный экспортный потенциал. Так, рапсовое и соевое масла могут продаваться в неограниченном объеме в Китай.

«А на внутреннем рынке востребован рапсовый и соевый шрот — этот продукт важен для наших животноводческих и птицеводческих предприятий», — пояснил губернатор.

В составе комплекса будут созданы завод по производству рапсового/соевого масла, ферментированного рапсового и соевого шрота (для кормления скота), элеватор для сушки и хранения масленичных культур (60 тыс. тонн единовременно), цеха по ферментации рапсового жмыха мощностью 200 тонн в сутки, склады для хранения готовой продукции.

«Рапстар» заключил соглашения с некоторыми предприятиями, которым он планирует экспортировать свою продукцию.

«Мощность нового завода — 1000 тонн в сутки (по сырью). Мы будем производить рапсовое и соевое масло на экспорт, а также соевый и рапсовый шрот, который планируем поставлять на внутренний рынок — комбикормовым заводам, птицеводческим, свиноводческим и животноводческим хозяйствам», — сказал Ивакаев.

Он уточнил, что компания возводит новый комплекс именно в Московской области, так как здесь очень большая сырьевая база. Кроме того, регион оказывает бизнесу серьезную поддержку, в том числе в части выбора промплощадки с возмещением (субсидиями) по затратам на подключение инженерных сетей, дорожной магистрали и т. д.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.