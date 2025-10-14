Воробьев: только цивилизованные форматы торговли должны сохраниться в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов затронул тему трансформации нестационарной торговли. К 2028 году в Подмосковье собираются уменьшить число незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) не менее чем в два раза и ликвидировать минимум 10 тыс., сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Речь о том, что должны сохраниться и развиваться только цивилизованные современные форматы, и мы поддерживаем таких, кто работает честно. А ларьки, серые схемы и „палаточные анклавы“ окончательно должны остаться в прошлом. Наш посыл заключается в том, что нестационарная торговля, в соответствии со стандартами, будет допустима там, где нет капитальных объектов, а есть востребованность у жителей — например, это парки, сезонная торговля или наши отдаленные территории. Но им точно не место на автобусных остановках, у выходов из метро или на парковках торговых комплексов», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что инициатива правительства региона о добавлении в схему объектов НТО на частной земле смогла пройти первое чтение в Госдуме. Такой законопроект поддержало большое количество российских регионов.

Инициативу Подмосковья поддержали Минпромторг и минимум 40 субъектов РФ. Среди них Москва и Санкт-Петербург.

В октябре пройдет еще одно чтение в Госдуме. В случае принятия закон заработает с 1 марта 2026 года. Согласно поправкам, появление новых торговых объектов нужно будет согласовывать с муниципалитетами и правительством региона. НТО, находящиеся на частной земле и которые не входят в схему, должны будут до 1 сентября 2026 года подать заявление на включение в администрацию муниципалитетов.

