Воробьев поручил навести порядок с безопасностью в складском бизнесе

Глава региона отметил, что правоохранительный блок на недавнем совещании поставил очень важный и справедливый вопрос, который связан с ведением так называемого складского бизнеса. Воробьев представляет этот вид деятельности как цивилизованные предприятия с соответствующей инфраструктурой, видеонаблюдением, противопожарными мероприятиями. По его словам, это все очень важно.

«Но, к своему удивлению и, признаюсь, разочарованию, у нас на ряде магистралей — вот, в частности, можно по Риге (Новорижское шоссе — ред.) проехать, казалось бы, такое очень заметное направление, — появился очень сомнительный, позволю себе такую формулировку, бизнес, который предполагает установку контейнеров, в которых непонятно что хранят, кто хранит» — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что налоговой отдачи с них нет. В нынешних условиях, когда невозможно гарантировать с одной стороны — безопасность, а с другой — налоговые поступления, возникает вопрос — зачем этот бизнес нужен.

«У нас есть цивилизованные инвесторы, которые внедряют роботов, автоматизацию, платят налоги, инвестируют заметные миллиарды в бизнес. И вот на этом контрасте появился какой-то новый вид бизнеса, который бизнесом я бы не стал называть. В связи с этим считаю обращение правоохранительного блока абсолютно своевременным. Я солидарен с ним. <…> Я не понимаю, что это за явление. Как мы до этого обсуждали разного вида нестационарную торговлю, после анализа которой мы также не увидели ни налогов, ни чего-то привлекательного», — отметил губернатор.

Воробьев также поручил главам округов обратить на эту тему внимание.