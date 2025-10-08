Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор выступил на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.

Главная аграрная выставка страны собрала на одной площадке ведущие предприятия АПК, экспертов, студентов и молодых специалистов.

Ранее пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья сообщала, что регион на выставке «Золотая осень — 2025» представит макет «Фермы будущего». Это — масштабный инвестпроект агрохолдинга «Зеленая долина», который реализуется в Сергиево-Посадском городском округе.

