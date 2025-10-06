Подмосковье представит макет комплекса «Зеленая Долина» на выставке «Золотая осень»

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» Московская область представит макет «Фермы будущего». Это — масштабный инвестпроект агрохолдинга «Зеленая Долина», который реализуется в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На стенде Подмосковья гости смогут детально ознакомиться с концепцией животноводческого комплекса («МегаКомплекса») полного цикла. Его особенность — в создании единой социальной и экономической экосистемы, как примера развития сельской территории.

Так, планируется построить не только производственные мощности, где процессы будут максимально автоматизированы и цифровизированы, но и жилой квартал с образовательной и социальной инфраструктурой для сотрудников, а также экофермы и экопарк для производства здоровых продуктов питания и развития сельского туризма.

Комплекс будет рассчитан почти на 40 тыс. скотомест, производить 380 тыс. тонн кормов, 216 тыс. тонн сырого молока в год и станет крупнейшим в России и Европе.

«Ферма будущего» — это бионическая молочная ферма, в основе которой — синергия человека, технологий и искусственного интеллекта. Это — агроэкосистема, в которой технологии не заменяют природы, а усиливают и оптимизируют ее процессы, работая по ее законам — эффективно, экономно и устойчиво. Впервые на одном предприятии внедрят все современные цифровые решения. Процессы объединят в единую цифровую систему с датчиками и сенсорами. Производство организуют по замкнутому циклу: вода и ресурсы будут использоваться повторно, отходы — перерабатываться.

Искусственный интеллект будет анализировать данные и оптимизировать работу, а роботизированные технологии выполнять рутинные задачи. Управлять процессами можно будет через Единую цифровую платформу.

Планируемая численность сотрудников превысит 1 тыс. человек, поэтому особое внимание уделяется кадровому развитию. На базе комплекса создадут Центр компетенций для профориентации школьников и непрерывной подготовки профильных специалистов.

Здесь будут готовить, в том числе по новым востребованным на передовых агропредприятиях профессиям, объединяющим аграрные знания с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, среди которых: цифровой ветеринар, агрокибернетик, сельскохозяйственный диетолог и другие. Реализация, в том числе такого проекта, повысит эффективность молочного производства в Подмосковье. Планируется, что к 2030 году поголовье скота превысит 200 тыс. голов, из них более 100 тыс. — дойные коровы, а объем производства молока вырастет до 1,1 млн тонн.

Увидеть цифровые решения, которые уже сейчас применяются или только внедряются в сельское хозяйство региона, можно на стенде Подмосковья на выставке «Золотая осень — 2025». Она пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центр».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.