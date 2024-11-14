Воробьев: Климовский трубный завод выпускает свыше 65 тыс т продукции ежегодно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Климовский трубный завод (КТЗ) в Подольске. Глава региона отметил, что на 25 технологических линиях каждый год выпускают более 65 тыс. тонн продукции, а на предприятии трудятся 733 человека.

«Спасибо за надежную и добросовестную работу, качественную продукцию, которая востребована не только у нас, но и за пределами региона», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он отметил, что КТЗ является самым крупным заводом в Европе, где выпускают полимерные трубы. Продукция завода под землей служит несколько десятков лет. Срок эксплуатации для горячей воды составляет 25–30 лет, для холодной — до 50 лет. Производство — безотходное, а трубы делают из российских полимеров.

«Изделия завода использовали, например, при строительстве Мытищинской хорды, Щелковских очистных, обустройстве Восточного водопроводного канала. У нас большая программа модернизации ЖКХ, поэтому есть и спрос на отечественные материалы», — добавил губернатор Подмосковья.

Тема коснулась кадров, в которых нуждается любое предприятие. В этом вопросе уже пять лет КТЗ сотрудничает с «Подольским колледжем им. А. В. Никулина», а в этом году начал работу с колледжем «Московия». За два года на предприятие устроились работать 26 выпускников. Чаще всего они хотят трудится слесарями, а также по специальностям металлообработка и обслуживание оборудования.