Воробьев анонсировал запуск 2 новых программ поддержки бизнеса в Подмосковье

На территории Московской области с 1 августа заработают две новые программы по поддержке местного бизнеса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Задача предпринимателей — развивать свое дело, а наша — всячески им в этом помогать. Мы открыли прием заявок по двум направлениям: для представителей соцпредприятий и молодых бизнесменов», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

При помощи субсидии на возмещение затрат для социальных предприятий можно вернуть до 85% средств, направленных на оплату ЖКХ, аренду или ремонт, расходные материалы и оборудование.

На субсидию могут претендовать ИП и юрлица, у которых есть статус соцпредприятия. С помощью нее получится компенсировать до 2 млн рублей.

Грант на расширение своей деятельности при реализации ранее созданного проекта или в рамках нового проекта могут получить социальные и молодые предприниматели. Его размер варьируется от 100 до 500 тыс. рублей.

Деньги можно направить на аренду или ремонт помещения, закупку оборудования и коммунальные платежи.

Мера поддержки рассчитана на предпринимателей до 25 лет и бизнесменов, включенных в реестр социальных предприятий.

Заявки от предпринимателей принимаются до 30 августа на подмосковном инвестпортале: субсидия и грант. Там же можно ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения поддержки.