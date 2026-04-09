Властям Тюменской области понадобился VPN почти на 200 млн рублей

Государственные структуры в регионах России планируют массово приобретать виртуальные частные сети (VPN) в 2026 году. На технологию в Тюменской области могут потратить больше 198 млн рублей, сообщает Ura.ru со ссылкой на анализ информации на площадке «Ростендер».

Выяснилось, что в этом году для региональных ведомств и госучреждений в Тюменской области собираются организовать 69 тендеров на покупку VPN. Вероятно, что в течение года сумма может увеличиться, поскольку планируют проводить дополнительные аукционы.

Главным заказчиком услуг VPN станет ГКУ «Центр информационных технологий Тюменской области» (ЦИТТО). Он проведет 23 тендера на 151,3 млн рублей.

ЦИТТО работает над цифровой инфраструктурой Тюменской области. Центр специализируется на обеспечении подключения к государственным информационным системам. Также позволяет производить защищенный обмен служебными данными.

В списке крупных заказчиков находится МКУ «Тюменьгортранс». Он готов подписать четыре контракта на 14,4 млн рублей.

Департамент информатизации Тюменской области проведет шесть тендеров. Их сумма составит 3,2 млн рублей.

ФГБУ «Рослесинфорг» проведет тендер на один контракт. Его сумма составляет 22,5 млн рублей.

Главным поставщиком VPN в Тюменской области считается ПАО «Ростелеком». Компания в прошлом году выиграла 22 тендера на 177,4 млн рублей. Другие контракты получили ПАО «Мегафон», ООО «А-Сити» и ООО «Инфо-магистраль».

