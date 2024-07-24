Путин поручил правительству РФ заняться переездом госкомпаний в регионы

Президент России Владимир Путин по итогам XXVII Петербургского международного экономического форума утвердил ряд поручений для российского правительства, одним из которых является переезд государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля .

«Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из г. Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», — говорится в поручении Путина.

Глава государства попросил обратить особое внимание на компании, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Исполнить поручение Путина правительству предстоит до 1 октября 2024 года.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.