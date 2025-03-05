Владельцы «Ароматного мира» могут продать бизнес за 22 млрд рублей

Из-за произошедшего корпоративного конфликта в сети магазинов по продаже алкогольных напитков «Ароматный мир» владельцы компании, братья Павел и Валерий Задорины, могут продать ее. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на источники.

По состоянию на октябрь 2024 года в сеть «Ароматный мир» входило примерно 1 тыс. торговых точек в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и иных городах. Компания входит в топ-10 по продажам горячительных напитков в стране.

Информацию о том, что братья Задорины планируют продать бизнес, подтвердили два источника — на алкогольном рынке и рынке ритейла. Еще пара информаторов на рынке торговой недвижимости слышала о том, что собственники у сети могут поменяться. В самом «АМ» комментариев не дали.

Один из возможных покупателей «Ароматного мира» — владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов. Ему также принадлежит «Лента». Предприниматель, предположительно, хочет купить готовый бизнес алкомаркетов, поскольку до этого запущенная им сеть «Вингараж» не достигла нужной рентабельности.

Инвестбанкир Илья Шумов считает, что цена «Ароматного мира» составляет 22 млрд рублей. Желание продать бизнес могло вызвать давление на алкомаркеты в разных регионах России, заявил руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз.