Вице-премьер Ходжаев заявил об устойчивом росте товарооборота Узбекистана и РФ
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Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев отметил, что товарооборот страны с РФ устойчиво растет и уже достиг показателя в 10 млрд долларов. Портфель инвестиционных проектов на данный момент составляет свыше 20 млрд долларов, сообщает ТАСС.
По словам Ходжаева, в нынешнем году участниками международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» стали 230 иностранных компаний и делегации из 27 стран. Всего в мероприятии поучаствовали более 10 тыс. человек.
«Выставка „Иннопром“ стала традиционным и знаковым событием не только для российских и узбекистанских предприятий, но и в целом для Центральноазиатского региона»
Жамшид Ходжаев
вице-премьер Узбекистана
Также он отметил, что Узбекистан осознает важность развития всестороннего сотрудничества с Россией, для чего появляются новые форматы и механизмы взаимодействия по ключевым направлениям.