Вице-премьер Ходжаев заявил об устойчивом росте товарооборота Узбекистана и РФ

Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев отметил, что товарооборот страны с РФ устойчиво растет и уже достиг показателя в 10 млрд долларов. Портфель инвестиционных проектов на данный момент составляет свыше 20 млрд долларов, сообщает ТАСС.

По словам Ходжаева, в нынешнем году участниками международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» стали 230 иностранных компаний и делегации из 27 стран. Всего в мероприятии поучаствовали более 10 тыс. человек.

«Выставка „Иннопром“ стала традиционным и знаковым событием не только для российских и узбекистанских предприятий, но и в целом для Центральноазиатского региона» Жамшид Ходжаев вице-премьер Узбекистана

Также он отметил, что Узбекистан осознает важность развития всестороннего сотрудничества с Россией, для чего появляются новые форматы и механизмы взаимодействия по ключевым направлениям.