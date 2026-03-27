Вьетнам обнулил налоги на топливо до 15 апреля

Вьетнам обнулил налоги на топливо с 27 марта для стабилизации цен на рынке

Правительство Вьетнама с 27 марта по 15 апреля отменило налоги и сборы на бензин, дизельное и авиационное топливо для сдерживания роста цен, сообщает «Царьград» со ссылкой на портал VnExpress.

Кабинет министров установил нулевые ставки экологического налога и акциза на бензин, дизельное и авиационное топливо. Кроме того, продажа этих нефтепродуктов временно освобождена от налога на добавленную стоимость.

Решение принято на фоне нестабильности мирового нефтяного рынка и влияния конфликта на Ближнем Востоке. С конца февраля розничные цены на бензин в стране пересматривались 11 раз и достигли максимума с июля 2022 года.

Премьер-министр Фам Минь Чинь ранее утвердил использование внеплановых бюджетных доходов 2025 года для формирования фонда стабилизации цен на внутреннем рынке топлива.

С начала года до середины марта Вьетнам импортировал почти 2,7 млн тонн нефтепродуктов на сумму более 1,94 млрд долларов. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

