Ветераны СВО и их семьи посетили предприятие по производству спасательного оборудования

Экскурсия для ветеранов СВО и членов их семей прошла на предприятии в Раменском, специализирующемся на выпуске спасательного и промышленного оборудования. Мероприятие организовано в рамках программы «Промышленный туризм», которую реализует ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева, министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и кадрового центра Подмосковья.

В ходе экскурсии участники ознакомились с ключевыми этапами производства, задали сотрудникам вопросы о технологиях, условиях труда и возможностях трудоустройства. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик отметил, что такие мероприятия помогают ветеранам преодолеть чувство изоляции и увидеть востребованность своих навыков, а для семей — лучше понять профессиональные перспективы близких.

По словам Александра Кулика, каждая подобная экскурсия вызывает у ветеранов живой интерес и обсуждение. Программа способствует укреплению семейных связей и психологической реабилитации участников спецоперации. Для предприятий это возможность привлечь мотивированных сотрудников с жизненным опытом, а для семей — создать пространство для диалога между поколениями.

Организаторы подчеркивают, что промышленный туризм приносит взаимную пользу: ветераны получают новые профессиональные ориентиры, а предприятия — надежных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.