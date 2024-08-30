Вдова основателя банка «Уралсиб» стала новой женщиной-миллиардером

сегодня в 15:36

Согласно оценкам журнала Forbes, состояние Людмилы Коган, основного акционера банка «Уралсиб», достигло 1 млрд долларов. Таким образом, она стала новой женщиной-миллиардером в России.

Основу состояния Коган составляет контрольный пакет акций банка «Уралсиб», входящего в двадцатку крупнейших кредитных организаций страны. Рыночная стоимость этого пакета оценивается более чем в 50 млрд рублей на Московской бирже.

Кроме того, Людмиле Коган принадлежит крупная лизинговая компания «Интерлизинг», а также доли в компаниях инвестиционно-строительной группы «БФА-Девелопмент», занимающейся возведением жилых домов и управлением бизнес-центрами в Санкт-Петербурге.

В июне 2024 года Людмила Коган получила дивиденды от банка «Уралсиб» на сумму около 7 млрд рублей после вычета НДФЛ.

Людмила Коган является вдовой известного петербургского предпринимателя Владимира Когана, который в 1990-е годы стал совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга (ПСБ). В 2004 году Коган продал ПСБ госбанку ВТБ за $577 млн.