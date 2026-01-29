Фото - © Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ЦАГИ в Жуковском/Медиасток.рф

сегодня в 14:20

В ЦАГИ завершили этап исследований по созданию сверхзвукового авиалайнера в Подмосковье

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского в Подмосковье завершился этап исследований по созданию демонстратора технологий для сверхзвукового гражданского самолета нового поколения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В ЦАГИ совместно с промышленными предприятиями разрабатывают демонстратор комплекса технологий «Стриж» для будущего сверхзвукового авиалайнера. Одной из ключевых инноваций стала установка силовой установки на верхней части планера, что позволяет снизить уровень звукового удара при полете на сверхзвуковой скорости.

На первом этапе специалисты института спроектировали и изготовили модели элементов силовой установки, включающей два двигателя с воздухозаборными устройствами и плоскими реактивными соплами с косым срезом. Такой тип сопла впервые применили в отечественной практике. Проведенные аэродинамические испытания показали, что характеристики воздухозаборников превысили стандартные значения, а потери тяги сопел оказались приемлемыми для демонстратора.

Далее прошли испытания двигателя РД-93МС на наземном стенде. Для изготовления плоского сопла использовали комбинированную технологию: лазерное спекание, сварку и фрезерование. На сопло установили систему шумоглушения, разработанную в ЦАГИ, что позволило снизить уровень шума при взлете. Испытания подтвердили соответствие двигателя требованиям технического задания.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.