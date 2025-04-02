В Тихвине бывшая фабрика IKEA увеличила объем производства на 88%

Завод «Лузалес-Тихвин» в Ленинградской области, который является бывшей фабрикой IKEA, нарастил объем производства на 88%. Сейчас он составляет 18 тыс. изделий в месяц, сообщает ТАСС .

Со смены иностранных собственников прошло больше года. Завод нарастил такие объемы производства за это время.

Всего в развитие за период 2023–2024 годов новый собственник инвестировал 150 млн рублей. Благодаря этому объем реализации мебели, производимой на фабрике, стал больше, чем в то время, когда он принадлежал IKEA.

Как только иностранный собственник ушел, завод восстановил полный цикл производства. Компания увеличивает выпуск и ассортимент товаров. Она уже договорилась о поставках на азиатские рынки.

ООО «Лузалес-Тихвин» занимается выпуском тумб, столов, комодов и т. д. До марта 2023 года фабрика принадлежала группе компаний «Интер Икеа». Завод приобрела компания «Лузалес».

Ранее москвичи назвали западные бренды, по которым скучают больше всего. Так, они заявили, что им не хватает IKEA, Hyundai и Uniqlo.