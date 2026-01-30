В Ступинском округе Подмосковья открылся майонезный завод

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации новому заводу по производству майонеза и соусов в деревне Михнево Ступинского округа. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В деревне Михнево Ступинского городского округа завершено строительство завода по производству майонезов и соусов. Предприятие реализовано в рамках импортозамещающего проекта, направленного на повышение продовольственной безопасности региона.

Завод сможет выпускать до 10 тысяч тонн соусов ежемесячно. В ассортименте представлены майонезы с различной массовой долей жира — от 15% до 78%, с консервантами и без, а также кетчупы на основе томатной пасты. Все сырье для производства продукции — отечественного происхождения.

Готовая продукция будет поставляться в крупные торговые сети, кафе, рестораны и отели. На первом этапе на предприятии создадут 55 рабочих мест для жителей округа, в дальнейшем штат увеличат до 200 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.