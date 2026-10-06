В столице прошла третья Школа городской экономики

В Москве завершилась работа третьей Школы городской экономики, ежегодно проводимой Комплексом экономической политики города на базе различных вузов столицы. В текущем году главной темой программы стал анализ городских данных, а партнером Школы был экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития города.

Как отметила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, урбанизация — основа развития мировой экономики. Большая часть трудовых ресурсов сосредоточена в городах. В них же создается более 80% мирового ВВП, а доля городского населения постоянно увеличивается. Этот тренд актуален и для России.

«В текущих условиях российским мегаполисам необходимы специалисты по управлению городской экономикой с сильной практической и аналитической базой. При этом полноценные программы по подготовке городских экономистов реализует ограниченное количество российских вузов. Наша Школа — это важный шаг в обучении таких специалистов, которые будут востребованы не только в столице, но и в других городах нашей страны», — пояснила Мария Багреева.

Преподавателями Школы стали представители академического сообщества и эксперты-практики. Мастер-классы и лекции провели представители аналитического портала «СберИндекс», приглашенные эксперты в области городской экономики, специалисты экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Аналитического центра и Комплекса экономической политики Москвы.

Заммэра подчеркнула, что актуальность выбора темы подтверждает постоянно растущий интерес студентов к проекту. В текущем году на участие в Школе подали свыше 750 заявок, что втрое больше, че в предыдущем году.

«По итогам конкурсного отбора в работе Школы приняли участие 150 студентов из ведущих вузов не только Москвы, но и других городов нашей страны: МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС, Российской экономической школы, Университета ИТМО, Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета и других», — рассказала Мария Багреева.

Трехдневный интенсив позволил студентам пройти путь от теоретических основ к практике. Они погрузились в работу с реальными данными мегаполиса и в решение прикладных задач городского развития. Первые два дня были посвящены изучению различных методов анализа информации и принципов, на основе которых в городе принимаются решения. Финалом Школы стал кейс-чемпионат: учащиеся сформировали Аналитический центр и занимались реальными задачами — оценкой экономических и бюджетных эффектов, миграцией бизнеса и его деловой активностью. Победители получили приоритетное право на стажировку в Комплексе экономической политики Правительства Москвы.

По словам заместителя декана экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александра Мальцева, Экономический факультет МГУ на протяжении многих лет сотрудничает с Комплексом экономической политики города Москвы, и Школа городской экономики — еще один шаг в этом партнерстве.

«Для студентов очень полезно увидеть, как экономическая теория превращается в реальные решения, а также работать с реальными данными города и понять, как устроена экономика мегаполиса. Мы рады, что эта площадка объединяет науку и практику именно на базе МГУ», — сказал Мальцев.

Школа городской экономики представляет собой ежегодный образовательный проект Комплекса экономической политики Москвы, для студентов ведущих вузов. В прошлые годы партнерами Школы были Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».