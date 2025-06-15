В столичных торговых центрах растет доля спортивных пространств

Структура арендаторов торговых объектов в Москве, которые вышли на рынок с 2023 года, сильно трансформировалась: fashion-арендаторов там сменяют фитнес-клубы и кафе, сообщает «РБК. Инвестиции» .

Сейчас на спортивные пространства в ТЦ мегаполиса приходится 21% от всех помещений. А в торговых объектах, которые были открыты до 2023 года, в основном располагались fashion-арендаторы, занимающие больше 20% площадей. Такие выводы сделали аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate. Они проанализировали 17 торговых объектов, которые начали работать после 2023 года.

Эту тенденцию аналитики связывают с уходом с рынка РФ иностранных брендов, уменьшением трафика и развитием онлайн-торговли.

За последние 10 лет в столичных ТЦ отмечается уменьшение средней площади торговых объектов. В 2000–2014 годах она была на уровне 33,7 тыс. кв. м, а в 2015-2024 понизилась до 25,1 тыс. «квадратов». Это произошло, по мнению специалистов, из-за двух ключевых факторов: роста спроса на ТЦ в пешей доступности от дома и станций метро, высокой стоимостью работ при строительстве крупных ТЦ.