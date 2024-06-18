В Совфеде россиянам пообещали снижение цен на основные продукты

Епифанова заявила о грядущем снижении цен на социально значимые продукты в РФ

Член Совета Федерации Ольга Епифанова считает, что в июле–декабре 2024 года россиянам следует ждать снижения стоимости продуктов социальной значимости. По ее словам, речь идет о продукции первой необходимости и повседневного спроса — муке, крупах, хлебе, макаронах и некоторой «молочке», сообщает Газета.ru .

«Сейчас Госдума рассматривает законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%», — заявила Епифанова.

Сенатор отметила, что российские власти будут всеми усилиями пытаться удержать цены на социально значимые продукты первой необходимости на уровне потребительских возможностей.

Епифанова также обратила внимание на устойчивое снижение цен на курины яйца в 2024 году. Так, средняя стоимость оптового десятка сейчас составляет 90 руб., в то время как в начале 2024 года она была 97,5 рубля, что на 8,4% дороже нынешних значений.