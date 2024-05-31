В Серпухове расширят производство полиэтиленовой упаковки
Фото - © пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Производитель полиэтиленовой упаковки АО «Артпласт» из городского округа Серпухов расширит производство. Проект модернизации на предприятии будет реализован при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Инвестиции в проект по расширению производства полиэтиленовой упаковки составляют 118,3 млн рублей. ФРП Подмосковья одобрил компании заем в размере 92 млн рублей, что составляет 77,7% от общей стоимости проекта. Средства направят на техническое переоснащение и обновление производства. Компания планирует завершить модернизацию к концу 2024 года. В результате на предприятии дополнительно создадут более 10 рабочих мест. Ожидается, что модернизация поможет выпускать на 2,1 тыс. тонн изделий в год больше», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сегодня «Артпласт» входит в число крупнейших в России производителей полиэтиленовой упаковки. Компания основана в 1997 году, производство в Серпухове работает с 2007 года. Компания выпускает гибкую упаковку, пакеты гигиенические и пакеты с символикой заказчика. На производстве заняты около 500 сотрудников. Мощности позволяют выпускать свыше 18 тыс. тонн упаковочной продукции ежегодно.
С 2019 года АО «Артпласт» сотрудничает с региональным и федеральным ФРП. При их поддержке компания реализовывает инвестиционные проекты, направленные на расширение производства.
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