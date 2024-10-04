В Сергиевом Посаде готовят сбитень на лепестках роз

Сбитень — это старинный русский горячий напиток, который готовится с медом, патокой или сахаром, пряностями и всевозможными травами. В Троицкой-Сергиевой Лавре производятся сбитни не только на травах, но и на лепестках розы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Напиток обладает полезными свойствами, среди которых: активизация обменных процессов в организме, регулировка пищеварения, улучшение работы кровеносной системы. Сбитень добавляют чай, кофе и другие напитки.

Также в линейке производителя представлены сбитни на горных травах, цитрусовый и на иван-чае. Продукция производителя представлена на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.