В Сергиево-Посадском округе построили мощности для импортозамещения в теплоснабжении

В поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского округа завершили строительство производственно-складского комплекса для выпуска отечественных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Сергиево-Посадском округе завершено строительство производственно-складской инфраструктуры площадью 1,3 тыс. кв. метров, предназначенной для импортозамещения в сфере теплоснабжения. Новый комплекс рассчитан на 513 паллетомест и способен ежегодно хранить до 220 тыс. комплектующих для производства трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, используемых в коммунальной и промышленной инфраструктуре.

В составе объекта предусмотрены складские помещения и ремонтная мастерская-гараж для обслуживания транспорта предприятия. Ранее материалы размещались во временных навесах и неприспособленных помещениях, что ограничивало производственные и логистические возможности.

Строительство контролировал Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства проверили завершение работ и выдали заключение о соответствии здания проекту. В ближайшее время объект введут в эксплуатацию.

Проект реализовала компания «МТЭР ЦТС», работающая на рынке теплоизолированных трубопроводных систем более 30 лет. Ввод новых мощностей повысит устойчивость производственных цепочек, снизит зависимость от внешних поставок и создаст новые рабочие места для жителей поселка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.