В Серебряных Прудах проверили семена к яровому севу 2026 года

Специалисты Луховицкого межрайонного отдела Россельхозцентра проверили посевные качества семян в хозяйстве Серебряно-Прудского округа перед яровым севом 2026 года. Все исследованные партии соответствуют требованиям государственных стандартов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проверка прошла в рамках подготовки к весенней посевной кампании. Контроль качества является обязательным этапом: семенной материал проходит испытания по государственным стандартам, что позволяет обеспечить его надежность и заложить основу для высокого урожая в текущем сезоне.

В ООО «ТуламашАгро» специалисты оценили семена зернобобовых культур. Были исследованы вика посевная яровая сортов УЗУНОВСКАЯ 15 (ОС), УЗУНОВСКАЯ 8 (ОС) и СПУТНИЦА (ОС), а также горох полевой сорта ФЛОРА (ОС).

Результаты показали, что все партии полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005 для категории «оригинальные семена». В ведомстве отметили, что такие проверки позволяют минимизировать риски в период посевной и способствуют устойчивому развитию агропромышленного комплекса региона. Работа по контролю качества семян в Подмосковье продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.