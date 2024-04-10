В «Русэнергосбыте» опровергли выход Enel из своего капитала

«Изменения в корпоративной структуре не связаны с изменениями в составе акционеров», — сказано в сообщении.

Согласно данным ЕГРЮЛ, доля Enel в 49,5% 9 апреля перешла к «Русэнергосбыту», о чем сообщал «Интерфакс», однако в Enel комментариев пока не давали.

Источники «Ъ» сообщили, что переговоры о выходе Enel из российской сбытовой компании длились несколько месяцев. Отмечается, что передача может оказаться формальной для дальнейшего перехода актива стратегическому инвестору.

Также известно, что Enel в октябре 2022 года вышла из другого крупного актива РФ. Итальянская компания продала долю в генеральной компании «Энел Россия», которая была переименована в «ЭЛ5-Энерго».