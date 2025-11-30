В России хотят создать единую меру для весовых продуктов

Союз потребителей РФ и депутаты Госдумы готовятся предложения, чтобы скорректировать правила торговли. Эта инициатива может помочь ввести единую меру для весовых продуктов, сообщает «Российская газета» .

Такой подход минимизирует «игру» с ценниками, когда за один вид продукта цена указывается за 100 грамм, за 1 кг или за упаковку.

В Союзе потребителей подсчитали, что из-за шринкфляции (уменьшения количества или веса товара при сохранении размеров упаковки) потребители теряют около 1 трлн рублей в год.

«Этот ущерб можно и нужно регулировать. Будем над этим работать», — сказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, на витрине магазина рядом может лежать витрине сыр с ценой за упаковку в 200 грамм 200 рублей. А рядом упаковка того же сыра, но цена 80 рублей, только это стоимость 100 грамм продукта. Потом идет нарезка сыра в 300 грамм, но написана цена 1 тыс. рублей за 1 кг. В этом случае покупатели путаются в ценниках. Необходим унифицированный подход, чтобы цены указывали за 1 кг, за 1 л и т. д.

При этом доцент кафедры логистики Финуниверситета при правительстве РФ и главный редактор журнала «Маркетинг и логистика» Ольга Жильцова отметила, что на сегодняшний день в стране есть практика обязательного указания веса или объема товара на упаковке, что обеспечивает необходимые сведения о количестве продукта. Введение доптребования об обязательном указании стоимости за стандартную единицу веса не всегда приведет к большей прозрачности, а иногда даже может вызвать путаницу у покупателей из-за избыточности и лишней детализации.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций РАНХиГС при президенте РФ Анна Цветкова уточнила, что шринкфляция не скрывает реальный вес товара, так как эта информация прописывается на упаковке, но уменьшает психологическое восприятие цены.

Кроме того, эксперты уверены, что, например, сложно представить на ценнике в магазине информацию о цене за 1 кг или 1 литр на кофе, чай, конфеты, так как покупатели привыкли брать стандартные упаковки.

