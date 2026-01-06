В России хотят развивать удаленную работу для пенсионеров

Российские власти намерены расширить возможности трудоустройства для граждан старшего возраста, включая удаленную работу, временную занятость и гибкие графики. Об этом говорится в правительственном плане, пишет ТАСС .

Региональным властям предписано разрабатывать и реализовывать соответствующие проекты и мероприятия для достижения этой цели. Ежегодно они должны отчитываться перед министерством труда России о проделанной работе.

В дополнение к этому предусматривается организация курсов профессиональной подготовки и переподготовки для граждан в возрасте от 50 лет и старше, а также для лиц предпенсионного возраста. Государство окажет поддержку в получении дополнительного профессионального образования.

Эти меры призваны улучшить уровень жизни и повысить материальное благосостояние пожилых граждан.

По данным Соцфонда России (СФР) на 1 сентября 2025 года, в стране насчитывалось 40,7 миллиона пенсионеров, из которых 7,45 миллиона (более 18%) продолжают работать.

