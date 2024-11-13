В России 21 регион заключил соглашение на сдерживание стоимости сливочного масла
Сразу 21 российский регион согласился подписать специальное соглашение, которое позволит сдерживать рост цены на сливочное масло, об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет ТАСС.
«В 21 регионе заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан», — сообщили в федеральном органе исполнительной власти.
Добиться такого результата помогла работа специалистов ФАС в регионах. Местные власти и предприниматели пошли на встречу и согласились помочь урегулировать ситуацию на рынке.
Московская область вошла в число регионов, где подписали соответствующее соглашение. Также сдерживать рост цены на сливочное масло будут в Белгородской, Брянской, Калужской, Челябинской областях, в Хабаровском крае и в Крыму, а также в других российских регионах.
Ранее сообщалось, что за год цена на сливочное масло в России увеличилась на 32%. Это связано в том числе с подорожанием отдельных компонентов, используемых в производстве продукта.