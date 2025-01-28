В РФ на более чем 2 тысячи рублей увеличат страховые пенсии

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что страховые пенсии в РФ в 2025 году с учетом индексации увеличат более чем на 2 тысячи рублей, сообщает aif.ru .

«С учетом плановой на 7,3% (ранее уже была проведена - ред.) индексации пенсий и на 2,2% дополнительной индексации размеры страховых пенсий по старости вырастут в среднем более чем на 2 тысячи рублей», — сказал эксперт.

По его словам, средний размер страховой пенсии после перерасчета в этом году составит около 25 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, как забрать пенсионные накопления. Если сумма менее 412 тысяч рублей, то можно подать заявление в Пенсионный фонд, через Госуслуги или МФЦ. Если больше, то пенсионеру назначат ежемесячные выплаты. Размер рассчитают индивидуально, и он будет зависеть от суммы накоплений и установленного периода выплат.