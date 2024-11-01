В развитие проектов индустриальных парков Подмосковья инвестируют 30 млрд рублей

В настоящее время на территориях 70 индустриальных парков Подмосковья работают порядка 1,5 тыс. компаний. Общий объем инвестиций в проекты 61 нового резидента составляет 28 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ожидается, что на предприятиях будет создано более 3 тыс. рабочих мест. С появлением новых резидентов общая заполняемость индустриальных парков возросла до 88,7%», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, в этом году новым резидентом индустриального парка М-8 Юг в Сергиевом Посаде стала компания «Комфорт М-8». Предприятие будет производить серийную мебель, а также выполнять индивидуальные заказы для потребителей, гостиниц, офисов, школ и детских садов.

Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. Его реализуют на участке размером 7 га, предоставленном инвестору в аренду без проведения торгов. Запуск предприятия запланирован на 2027 год. На новом производстве будет создано порядка 80 рабочих мест для жителей региона. Плановая мощность предприятия составит 340 тыс. единиц продукции в год.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках региона, можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.