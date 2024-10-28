В производство лекарств для животных в Подмосковье инвестируют 170 млн рублей

Компания ООО «АВЗ С-П» из Сергиева Посада планирует увеличить производство ветеринарных лекарств, включая конкурентоспособные и высокотехнологичные продукты с потенциалом импортозамещения. Для реализации инвестпроекта компания обратилась за льготным займом в Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО), сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Компания инвестирует 170 млн рублей в покупку технологического оборудования, его установку, настройку и другие мероприятия по его подготовке к серийному производству. Из них 128 млн рублей, что составляет 75,2% от общей суммы, предоставит инвестору в виде льготного займа ФРП МО. Модернизация завершится в 2025 году», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Выход на полную мощность позволит компании выпускать каждый год более 3 млн единиц разнообразной продукции: твердые формы БАДов и лекарств, жидкие формы лекарств, мягкие формы лекарств и косметику, лекарства в виде полимерных лент и репелленты.

Компания ООО «АВЗ С-П» основана в 2010 году. В настоящее время более 800 сотрудников производят свыше 430 товаров для домашних и сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и рептилий. Компания экспортирует более 330 наименований своей продукции в 26 стран мира. Предприятие сотрудничает с 270 крупнейшими агрохолдингами России.

Подробнее ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.