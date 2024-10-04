В производство фармсубстанций в Подмосковье инвестируют более 1,5 млрд рублей

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, группа компаний «Рус Биофарм» и ОЭЗ «Дубна» в рамках II Международного форума особых экономических зон-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по производству активных фармацевтических субстанций в Московской области. Инвестиционные вложения в проект составят не менее 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ввод первой очереди производства в эксплуатацию планируется уже в 2026 году. Новый завод обеспечит более 200 новых рабочих мест в регионе. Сотрудничество Правительства Московской области и группы компаний „Рус Биофарм“ позволит создать высокотехнологичное производство, которое будет способствовать выполнению приоритетных задач в сфере лекарственного импортозамещения», — рассказала о проекте заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, поставившая подпись под соглашением.

Проект группы компаний «Рус Биофарм», который направлен на создание высокотехнологичного производства активных фармацевтических субстанций, отвечает интересам России по обеспечению лекарственного суверенитета. Наличие производств, способных обеспечивать выпуск современных и качественных препаратов на территории страны по принципу полного цикла, — важнейший элемент создания такого суверенитета.

«Группа компаний „Рус Биофарм“ непрерывно расширяет портфель препаратов и наращивает производство в интересах системы здравоохранения страны. Важная особенность нового завода, который появится в Московской области, — способность выпускать большой объем субстанции. Планируется, что годовая производительность составит более 150 тонн АФС, как основного действующего вещества для жизненно важных препаратов. Это позволит повысить доступность отечественных препаратов для пациентов и обеспечить их непрерывный выпуск», — отметил президент группы компаний «Рус Биофарм» Сатия Пуния, который принял участие в официальном подписании.

Новый проект станет продолжением многолетнего сотрудничества «Рус Биофарм» и АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“, на территории которой располагается научно-исследовательская и производственная инфраструктура группы компаний.

«ОЭЗ „Дубна“ динамично развивается, создавая для резидентов необходимые условия для эффективного ведения научно-исследовательской и производственной деятельности. На протяжении более 10 лет мы сотрудничаем с группой компаний „Рус Биофарм“, которая уже имеет в нашем кластере крупное современное производство лекарственных средств полного цикла. Сумма инвестиций компании в научно-исследовательскую и производственную инфраструктуру уже составила более 6 млрд рублей. Мы рады, что для создания нового завода также была выбрана наша территория», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.