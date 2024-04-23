В Подмосковье зарегистрировано более 9% социальных предпринимателей страны

Минэкономразвития России актуализировало данные по деятельности социальных предпринимателей в экономике в целом и в региональном разрезе. На январь 2024 года в России зарегистрировано почти 11 тыс. социальных предприятий. Из них 7,8 тыс. действуют в качестве ИП, 3,2 тыс. — в качестве юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Суммарная годовая выручка социальных предпринимателей составила более 102 млрд рублей. Мы уже не раз говорили, что у социального бизнеса женское лицо — актуальные данные подтверждают этот факт: более 70% соцпредпринимателей — женщины. Больше всего предприятий в отраслях образования (30%), здравоохранения и социальных услуг (23%), культуры, спорта и организации досуга (17%), обрабатывающих производств (8%)», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Из общей годовой выручки 17,9 млрд приходится на ИП, 84,6 млрд — на юридические лица.

Сегодня в социальном бизнесе работают более 82 тыс. сотрудников. Кроме того, среди социальных предпринимателей появляются молодые люди: свой бизнес развивают 147 индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет.

В прошлом году Московская область вновь заняла первое место по числу компаний, работающих в социальной сфере — их количество превысило 1 000.

«Подмосковье уже несколько лет продолжает удерживать лидерство по числу социальных предприятий. Так, по итогам прошлого года в регионе было зарегистрировано 1 006 компаний социального бизнеса. Это более 9% от общего числа соцпредпринимателей в России. Для поддержки социально значимых проектов в Подмосковье созданы специальные меры поддержки — субсидии, гранты, а также специальная программа льготного кредитования в Московском областном фонде микрофинансирования», — отметила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также напомнила, что социальный статус необходимо подтверждать ежегодно. Подать заявку на получение статуса «социального предприятия» можно онлайн на портале РПГУ.

По словам Екатерины Зиновьевой, по итогам первого квартала этого года социальными уже признаны порядка 500 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка МСП в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроект запущен по инициативе президента России и курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.