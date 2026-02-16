В Подмосковье зарегистрировано более 481 тыс субъектов малого и среднего бизнеса

В Московской области число субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 481 тысячу, что на 21 тысячу больше, чем год назад, сообщает пресс-служба Мининвеста региона

В Подмосковье зарегистрировано 481,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, год назад в регионе насчитывалось около 460 тысяч таких предприятий. В структуре предпринимательского сектора 349 тысяч составляют индивидуальные предприниматели, остальные — юридические лица. Кроме того, в области зарегистрировано 945 социальных предпринимателей.

Екатерина Зиновьева отметила, что в 2026 году в Подмосковье продолжат действовать все существующие меры поддержки малого бизнеса. Подробную информацию о них можно найти на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.