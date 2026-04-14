В Подмосковье за неделю выставили на торги 131 объект

Комитет по конкурентной политике Московской области с 6 по 10 апреля 2026 года выставил на торги 131 объект недвижимости и земельных участков в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На минувшей неделе на торги выставили 59 земельных участков в аренду и 61 участок на продажу. Также инвесторам предложили четыре нежилых помещения в аренду, пять — на продажу, один объект под водопользование и одно здание с земельным участком.

Участки под ИЖС и ЛПХ предназначены для строительства частных домов. В муниципальном округе Дмитровский в селе Подъячево продается участок площадью 7,43 сотки. Начальная цена составляет 682 995,32 рубля. В муниципальном округе Лотошино в деревне Кудрино можно арендовать участок площадью 22,98 сотки для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная стоимость аренды — 64 070,53 рубля в год.

Для бизнеса также доступны предложения. В Дмитровском округе сдается в аренду участок площадью 17,70 сотки под автомобильные мойки. В городском округе Ступино, в деревне Карпово, выставлен участок площадью 365,30 сотки под объекты дорожного сервиса.

Все торги в регионе проходят в электронной форме. Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену. Подобрать объект можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, оформленная в аккредитованном удостоверяющем центре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.