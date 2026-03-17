В Подмосковье за неделю выставили на торги 103 объекта

В Подмосковье с 10 по 13 марта 2026 года на земельно-имущественные торги выставили 103 объекта, включая участки под ИЖС, коммерческую недвижимость и лоты водопользования, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю на торги выставили 33 земельных участка в аренду, 60 участков на продажу, шесть нежилых помещений, два лота по продаже участка со зданием и два лота на заключение договора водопользования.

Участки под ИЖС и ЛПХ предназначены для строительства частных домов. В муниципальном округе Чехов продается участок площадью 6,42 сотки в деревне Оксино для ведения садоводства. Начальная цена составляет 496 561,32 рубля. В Орехово-Зуевском городском округе сдается в аренду участок площадью 17,33 сотки в деревне Теперки для личного подсобного хозяйства. Начальная стоимость аренды — 699 161,52 рубля в год.

Для бизнеса также доступны предложения. В Орехово-Зуевском округе можно арендовать землю под производственную деятельность, а в муниципальном округе Егорьевск — участок под объекты дорожного сервиса.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену. Все торги проходят в электронной форме. Подобрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная в аккредитованном удостоверяющем центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.