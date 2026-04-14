В Подмосковье за неделю провели 77 земельных аукционов

В Московской области с 6 по 10 апреля 2026 года состоялось 77 аукционов по земельно-имущественным торгам. В процедурах участвовали 288 претендентов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В среднем на один лот приходилось 5,7 участника. Самая высокая конкуренция зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка под личное подсобное хозяйство в городском округе Красногорск — за него боролись 35 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к процедуре допускают только одного претендента, он получает лот по минимальной стоимости.

Подробная информация об объектах, выставленных на торги в Подмосковье, размещена на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Оперативные новости о закупках и торгах публикуются на странице комитета в мессенджере МАХ и в телеграм-канале @konkurenTEAM, где размещают подборки актуальных лотов и разъяснения по участию в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.