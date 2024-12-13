В Подмосковье втрое вырос экспорт детских товаров

В Подмосковье в индустрии детских товаров работают более 150 промышленных предприятий. По этому показателю регион занимает первое место среди всех субъектов РФ, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

О развитии индустрии детских товаров в Московкой области на координационном совете по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года» рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Индустрия детских товаров является важной частью экономики региона. В этой сфере работают порядка 150 промышленных компаний — больше, чем в любом другом регионе страны. Общее число занятых в индустрии — свыше 10 тыс. человек. Область активно экспортирует детские и спортивные товары, занимая второе место в России по объему экспорта этой группы товаров. По сравнению с прошлым годом в Подмосковье экспорт такой продукции увеличился втрое. Мы активно развиваем этот сектор, предоставляя широкий спектр мер поддержки для самых разных проектов в индустрии детских товаров», — сказала Екатерина Зиновьева.

Так, для реализации новых инвестпроектов в регионе работает программа «Земля за 1 рубль», на которой можно построить новое производство. Такой участок, например, получила компания «Евромол», которая в Раменском г. о. строит предприятие по выпуску сухих молочных смесей.

Крупные действующие предприятия могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда». В частности, компания «Десятое королевство» — производитель развивающих игр и игрушек, является одним из участников проекта. За счет нацпроекта компания значительно повысила эффективность производства.

Также промышленные предприятия могут получить субсидии в рамках компенсации затрат на модернизацию и лизинг оборудования или при покупке оборудования. Получателем такой поддержки, например, стала компания «Игла», выпускающая одежду и аксессуары для детей.

Для МСП, работающих в индустрии детских товаров, также есть программы господдержки. Например, субсидия при выходе на «Маркетплейсы» позволяет предприятиям компенсировать затраты на реализацию продукции через интернет-магазины. Среди прочих этой поддержкой воспользовалась компания «Звезда», выпускающая сборные модели и игрушки.

Кроме того, социальным предприятиям, к которым относятся в и предприятия детской индустрии, в Московской области доступны гранты на компенсацию затрат на ведение деятельности. Такую поддержку, например, получило ООО «Производственная компания «Мега Ортопедик», выпускающая ортопедическую обувь для детей.

Также предприятиям доступно льготное кредитование, микрозаймы, гарантийная поддержка и многое другое. Подробнее о мерах поддержки доступной в Московской области, в том числе и предприятиям индустрии детских товаров, можно узнать на региональном инвестпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.