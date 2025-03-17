В Подмосковье восстановят рыбоводное хозяйство мощностью 220 т в год

«Продолжаем развивать рыбную отрасль — в прошлом году объем производства товарной рыбы превысил 4,1 тысяч тонн. Доля Подмосковья в общем стоимостном объеме экспорта охлажденной рыбы в России достигла 37%, ключевыми торговыми партнерами стали Беларусь, Узбекистан, Казахстан. Реализация инвестпроекта увеличит производственные мощности региона. Так, в рамках первого этапа планируется восстановление и зарыбление 98 гектаров прудов, что позволит производить 70 тонн рыбы в год. Второй этап предусматривает восстановление и зарыбление еще 210 гектаров прудов — это дополнительно обеспечит 150 тонн рыбы в год», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозпрод Московской области дополнили, что рыбоводное хозяйство будет развивать аквакультуру, заниматься производством товарной рыбы: карпа, белого амура, щуки, судака, стерляди, сома, форели, а также рыбопосадочного материала, переработкой и реализацией рыбной продукции. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован в I квартале 2031 года, что создаст более 30 рабочих мест для жителей муниципального округа Шатура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.