В Подмосковье ветеринары проконтролировали 1 млн голов птицы

Ветеринарные врачи Московской области с начала 2026 года оформили документы и осмотрели более 1 млн голов сельхозптицы и десятки тысяч других животных перед их перевозкой. Контроль необходим для подтверждения здоровья поголовья и сохранения эпизоотического благополучия региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Работа ветеринарных специалистов обеспечивает не только здоровье животных, но и биологическую безопасность животноводства и перерабатывающей промышленности. От этого напрямую зависит качество продукции, поступающей на прилавки и в дома жителей Подмосковья.

Любое перемещение животных, включая межрегиональные перевозки, требует обязательного осмотра и оформления ветеринарных сопроводительных документов. Специалисты подтверждают клиническое состояние животных, проверяют номера маркирования и контролируют сохранение эпизоотического благополучия территорий.

По данным на начало марта 2026 года ветеринарные врачи ГБУВ МО «Терветуправление № 2» осмотрели и оформили документы для 1 000 000 голов сельскохозяйственной птицы, 25 500 голов крупного рогатого скота, 25 000 пушных зверей, 24 500 кроликов, 6 000 свиней, 4 800 овец, 4 500 лошадей и 3 000 коз. В ведомстве подчеркивают, что строгий контроль при перемещении животных остается важным инструментом защиты здоровья населения и устойчивого развития агропромышленного комплекса региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.