В Подмосковье в марте пройдут пять рыбных ярмарок

В Московской области в феврале 2026 года продали более 1,5 тыс. тонн рыбы — это на 10,5% больше, чем в январе. В марте в пяти округах региона проведут специализированные рыбные ярмарки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Рост спроса на рыбу в регионе связывают с интересом жителей к здоровому питанию. Рыба содержит легкоусвояемый белок, омега-3, витамины и микроэлементы, необходимые для сбалансированного рациона.

В марте 2026 года в Подмосковье организуют пять тематических ярмарок. Посетители смогут приобрести свежую, охлажденную и копченую рыбу напрямую от поставщиков, а также получить консультации по выбору и хранению продукции.

В Истре ярмарка пройдет с 20 по 22 марта на улице 9-й Гвардейской дивизии. В поселке Белоомут Луховицкого муниципального округа торговля состоится 28 марта на улице Урицкого в районе дома 57. В Раменском ярмарка будет работать с 27 по 29 марта на парковке магазина «Весна» по адресу: улица Гурьева, дом 4д. Полный список площадок и график работы размещены на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.