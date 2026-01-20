В Подмосковье в 2025 году открыли более 1 400 заведений общественного питания

В 2025 году в Подмосковье открыли свыше 1 400 новых заведений общественного питания, создано почти 9 тысяч рабочих мест и оборудовано более 53 тысяч посадочных мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2025 году в Подмосковье активно развивалась инфраструктура гостеприимства. За год в регионе открыли более 1400 новых заведений общественного питания, что позволило создать почти 9 тысяч рабочих мест и оборудовать свыше 53 тысяч посадочных мест.

Среди лидеров по количеству новых объектов — Балашиха, где появилось 99 заведений, Одинцовский округ с 91 объектом и Истринский район с 81 заведением. Значительный рост также отмечен в Мытищах, Красногорске, Люберцах и Солнечногорске.

Перед Новым годом в Пушкинском округе начал работу ресторан «Зе Еж» с морским меню, в Электростали открылась кофейня-десертная MSTUDIO, а в Волоколамском округе продолжила работу кулинарная мастерская Марии Куцай. В Истре открылось кафе «777», где предлагают традиционную домашнюю кухню.

Развитие сети заведений общественного питания способствует улучшению условий жизни, созданию рабочих мест и росту туристической привлекательности региона. Минсельхозпрод Московской области отмечает положительное влияние этих изменений на экономику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.