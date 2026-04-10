В Подмосковье увеличат производство яиц до 250 млн в 2026 году

В Подмосковье в 2025 году произвели 227,3 млн яиц, а в 2026 году планируют нарастить объем до 250 млн штук. Рост обеспечивают в том числе за счет инвестпроектов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Жители Подмосковья обеспечены продукцией для праздничного стола. В 2025 году в регионе произвели 227,3 млн яиц, из них 162,3 млн — в сельхозорганизациях, более 18 млн — в крестьянско-фермерских хозяйствах и 46,9 млн — в личных подсобных хозяйствах. За первые два месяца 2026 года сельхозорганизации выпустили 32,8 млн яиц.

В 2026 году общий объем производства планируют довести до 250 млн штук. Развитию отрасли способствуют крупные инвестпроекты. В частности, в Кашире ООО «Белянка» строит современный комплекс по производству куриного яйца с объемом инвестиций около 6 млрд рублей. После запуска предприятие создаст 300 рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.